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Марина Бех-Романчук досрочно закончила зимний сезон
Украинка получила травму
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук досрочно закончила зимний сезон в легкой атлетике.
Причину такого решения Бех-Романчук объяснила воспалением ахилла.
Как пояснила украинская спортсменка, в приоритете на сезон 2024 года имеет выступление на Олимпийских играх.
Для Бех-Романчук это будет второе подряд досрочное завершение зимней части сезона. В 2023 году, из-за травмы стопы, она не выступила на чемпионате Европы в помещении.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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