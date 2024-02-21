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Марина Бех-Романчук досрочно закончила зимний сезон

Легкая атлетика
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Украинка получила травму

Марина Бех-Романчук досрочно закончила зимний сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук досрочно закончила зимний сезон в легкой атлетике.

Причину такого решения Бех-Романчук объяснила воспалением ахилла.

Как пояснила украинская спортсменка, в приоритете на сезон 2024 года имеет выступление на Олимпийских играх.

Для Бех-Романчук это будет второе подряд досрочное завершение зимней части сезона. В 2023 году, из-за травмы стопы, она не выступила на чемпионате Европы в помещении.

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Марина Бех-Романчук
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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