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Сборная Украины назвала состав на ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещении
Соревнования стартуют 1 марта
Фото: Getty Images
Сборная Украины назвала состав на чемпионат мира-2024 по легкой атлетике в помещении.
Напомним, что соревнования состоятся с 1 по 3 марта в шотландском Глазго.
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По итогам квалификационного периода определились все спортсмены, которые будут представлять сборную Украины. Наша национальная команда будет представлена шестью участниками.
Состав сборной Украины на ЧМ-2024 в помещении:
- Прыжки в высоту (женщины): Ярослава Магучих, Юлия Левченко.
- Прыжки в высоту (мужчины): Андрей Проценко, Олег Дорощук.
- 60 метров с барьерами (женщины): Анна Плотицына.
- Женское пятиборье: Юлия Лобан.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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