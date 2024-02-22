Сборная Украины назвала состав на ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещении

Сборная Украины назвала состав на чемпионат мира-2024 по легкой атлетике в помещении.

Напомним, что соревнования состоятся с 1 по 3 марта в шотландском Глазго.

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По итогам квалификационного периода определились все спортсмены, которые будут представлять сборную Украины. Наша национальная команда будет представлена шестью участниками.

Состав сборной Украины на ЧМ-2024 в помещении: