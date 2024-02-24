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Магучих: Украина несокрушимая – была, есть и будет. Видео
Золотые слова
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих разместила на своей странице в Instagram пост, посвященный второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину.
"24 февраля 2022 года мы изменились навсегда. Каждый день моя страна борется за правду, честность, свободу, независимость. За свое существование.
Все, что нам нужно, – это поддержка других. Понимая, что если сегодня проигрывает Украина, то проигрывает добро и свет, а с ним и весь мир. Я благодарю всех героев, отдавших жизнь за наше государство, всех, кто продолжает его защищать и бороться с врагом.
Украина несокрушимая – была, есть и будет".
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