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Магучих: Украина несокрушимая – была, есть и будет. Видео

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Магучих: Украина несокрушимая – была, есть и будет. Видео

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих разместила на своей странице в Instagram пост, посвященный второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину.

"24 февраля 2022 года мы изменились навсегда. Каждый день моя страна борется за правду, честность, свободу, независимость. За свое существование.

Все, что нам нужно, – это поддержка других. Понимая, что если сегодня проигрывает Украина, то проигрывает добро и свет, а с ним и весь мир. Я благодарю всех героев, отдавших жизнь за наше государство, всех, кто продолжает его защищать и бороться с врагом.

Украина несокрушимая – была, есть и будет".

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