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Ярослава Магучих: Прыжки в высоту – это моя страсть

Легкая атлетика
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Украинка рассказала о своих тренировках

Ярослава Магучих: Прыжки в высоту – это моя страсть

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинка Ярослава Магучих рассказала, чего ожидает от чемпионата мира-2024 по легкой атлетике в помещении.

"Кажется, что я уже так давно выступаю и за спиной столько опыта, что люди действительно могут забывать о том, что мне всего 22 года.

Да я и сама, откровенно говоря, иногда думаю, что старше. Но я не думаю о давлении. Прыжки в высоту – это моя страсть. И как мне постоянно говорит тренер, Татьяна Степанова, я действительно люблю то, что делаю, поэтому наслаждаюсь этим. Да, на самом деле прыжки это в первую очередь технический вид. В этом году мы с тренером решили изменить разбег.

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И как показывают два турнира, где я соревновалась в этом году – это работает. К тому же, после соревнований мы с тренером всегда разбираем ошибки и смотрим, куда двигаться дальше.

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Ярослава Магучих
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Источник:
toughathletics
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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