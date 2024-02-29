Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярослава Магучих: Прыжки в высоту – это моя страсть
Украинка рассказала о своих тренировках
Фото: Getty Images
Украинка Ярослава Магучих рассказала, чего ожидает от чемпионата мира-2024 по легкой атлетике в помещении.
"Кажется, что я уже так давно выступаю и за спиной столько опыта, что люди действительно могут забывать о том, что мне всего 22 года.
Да я и сама, откровенно говоря, иногда думаю, что старше. Но я не думаю о давлении. Прыжки в высоту – это моя страсть. И как мне постоянно говорит тренер, Татьяна Степанова, я действительно люблю то, что делаю, поэтому наслаждаюсь этим. Да, на самом деле прыжки это в первую очередь технический вид. В этом году мы с тренером решили изменить разбег.
- Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football
И как показывают два турнира, где я соревновалась в этом году – это работает. К тому же, после соревнований мы с тренером всегда разбираем ошибки и смотрим, куда двигаться дальше.
Популярное сейчас
- Милевский жестко ответил Алиеву: Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер
- Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?
- Алиев: Заблокировал Милевского везде. Для меня этот человек больше не существует
- Роналду дисквалифицирован за неприличный жест у паха в Саудовской Аравии
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО