Магучих о серебре чемпионата мира: Я не знаю, чего мне не хватило

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по прыжкам в высоту в Глазго (Шотландия), где наша спортсменка завоевала серебро с результатом 1,97 метра, уступив в финале австралийке Николе Олислагерс (1,99).

"Я не знаю, чего сегодня не хватило, чтобы прыгнуть выше. Мне нужно проверить это на видео с моим тренером. На последних двух соревнованиях я чувствовала себя готовой, считаю, что все сделала правильно. Но я очень ценю серебряную медаль, каждая медаль сейчас очень важна" – сказала украинка.

Напомним, что Магучих является действующей чемпионкой мира на открытом воздухе – в прошлом году Ярослава победила с результатом 2,04 метра.