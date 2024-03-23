Магучих: Сборы в Португалии продолжаются вместе со сборной Украины. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту на открытом воздухе Ярослава Магучих рассказала, где проходят ее тренировки в эти дни и к чему готовится вся команда.

"Сборы в Португалии продолжаются вместе со сборной Украины

Вторую неделю на сборе в португальском Монто-Гордо и далеко не последнюю. Именно здесь я проведу основную подготовку к лету и его главному старту.

Обожаю этот стадион, эту локацию и сам город, а когда он полон украинскими спортсменами - тренироваться гораздо легче и веселее.

Но, несмотря на классные дни здесь, очень переживаю за дом. На самом деле мы все и из любой точки мира волнуемся и стараемся делать все от нас зависящее не только на спортивной арене. Поэтому настроение беспокойное, но боевое и я думаю, что это скопление чувств принесет нужный результат" – написала Ярослава на странице в Instagram.