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Магучих: Сборы в Португалии продолжаются вместе со сборной Украины. Фото

Легкая атлетика
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Команда готовится к Олимпиаде

Магучих: Сборы в Португалии продолжаются вместе со сборной Украины. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту на открытом воздухе Ярослава Магучих рассказала, где проходят ее тренировки в эти дни и к чему готовится вся команда.

"Сборы в Португалии продолжаются вместе со сборной Украины

Вторую неделю на сборе в португальском Монто-Гордо и далеко не последнюю. Именно здесь я проведу основную подготовку к лету и его главному старту.

Обожаю этот стадион, эту локацию и сам город, а когда он полон украинскими спортсменами - тренироваться гораздо легче и веселее.

Но, несмотря на классные дни здесь, очень переживаю за дом. На самом деле мы все и из любой точки мира волнуемся и стараемся делать все от нас зависящее не только на спортивной арене. Поэтому настроение беспокойное, но боевое и я думаю, что это скопление чувств принесет нужный результат" – написала Ярослава на странице в Instagram.

Магучих: Сборы в Португалии продолжаются вместе со сборной Украины. Фото - изображение 1

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