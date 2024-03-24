Юлия Левченко: Как прикольно побыть разной. Видео

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка на несколько часов превратилась в модель и снялась в интересной фотосессии. Соответствующий пост Юлия разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Калинина победила Сабаленко в третьем круге Майами.