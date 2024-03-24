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Юлия Левченко: Как прикольно побыть разной. Видео

Легкая атлетика

Необычный образ от Юли

Юлия Левченко: Как прикольно побыть разной. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка на несколько часов превратилась в модель и снялась в интересной фотосессии. Соответствующий пост Юлия разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Калинина победила Сабаленко в третьем круге Майами.

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Юлия Левченко
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