Магучих активно тренируется на побережье сказочно красивых Пиренеев. Видео

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту (на открытом воздухе) Ярослава Магучих продолжает подготовку к Олимпиаде-2024. Наша спортсменка весь подготовительный цикл проводит в Португалии и не забывает делиться со своими поклонниками фото и видео.

На этот раз Магучих показала одну из своих беговых тренировок. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей странице в Instagram.