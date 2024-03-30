Легкая атлетика
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Магучих активно тренируется на побережье сказочно красивых Пиренеев. Видео
Просто волшебный пейзаж
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту (на открытом воздухе) Ярослава Магучих продолжает подготовку к Олимпиаде-2024. Наша спортсменка весь подготовительный цикл проводит в Португалии и не забывает делиться со своими поклонниками фото и видео.
На этот раз Магучих показала одну из своих беговых тренировок. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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