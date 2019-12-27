Спортивный директор Ред Булл сравнил Хэмилтона и Ферстаппена

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко сравнил голландского гонщика австрийской команды Макса Ферстаппена и шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

"Несмотря на то что Льюис Хэмилтон уже шестикратный чемпион мира, Макс Ферстаппен сейчас самый быстрый пилот в Формуле-1. Но я не могу назвать Ферстаппена лучшим пилотом. Макс, может быть, и быстрее, но в целом Хэмилтон лучше. Он невероятно быстр и у него колоссальный опыт, что он демонстрирует из раза в раз.

Он может быть не на вершине в первой, второй или третьей свободной практике, но в квалификации он полностью в деле и проезжает свой лучший круг. По сравнению с Максом он очень опытный. Это огромное преимущество", — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.