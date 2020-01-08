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Дакар-2020: Петерансель и Сандерленд выиграли четвертый этап
На ралли-марафоне Дакар завершен четвертый день.
Топ-3 четвертого этапа в зачете внедорожников:
1. Стефан Петерансель (Франция, Мини) – 4:04.34
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, Тойота) +2.26
3. Карлос Сайнс-старший (Испания, Мини) +7.18
Топ-3 зачета внедорожников:
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, Мини) – 15:12.12
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, Тойота) +3.03
3. Стефан Петерансель (Франция, Мини) +11.42
Топ-3 четвертого этапа в зачете мотоциклов:
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, КТМ) – 4:24.40
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, Хонда) +0.11
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, Хонда) +0.46
Топ-3 четвертого этапа в зачете грузовиков:
1. Антон Шибалов (КАМАЗ) 4:15.43
2. Андрей Каргинов (КАМАЗ) +2.41
3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +9.05
Топ-3 зачета грузовиков:
1. Андрей Каргинов (КАМАЗ) 11:54.43
2. Сергей Вязович (МАЗ) +10.43
3. Антон Шибалов (КАМАЗ) +15.02
Топ-3 зачета мотоциклов:
1. Рикки Брабек (США, Хонда) – 15:06.43
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, Хонда) +2.30
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, Хонда) +8.31
Топ-3 четвертого этапа в зачете квадроциклов:
1. Игнасио Касале (Чили, Ямаха) – 5:22.42
2. Джованни Энрико (Чили, Ямаха) +1.24
3. Симон Витсе (Франция, Ямаха) +3.22
Топ-3 зачета квадроциклов:
1. Игнасио Касале (Чили, Ямаха) – 19:00.47
2. Джованни Энрико (Чили, Ямаха) +21.03
3. Симон Витсе (Франция, Ямаха) +30.50