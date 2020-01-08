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Дакар-2020: Петерансель и Сандерленд выиграли четвертый этап

Автоспорт
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На ралли-марафоне Дакар завершен четвертый день.

Дакар-2020: Петерансель и Сандерленд выиграли четвертый этап
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Топ-3 четвертого этапа в зачете внедорожников:

1. Стефан Петерансель (Франция, Мини) – 4:04.34

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, Тойота) +2.26

3. Карлос Сайнс-старший (Испания, Мини) +7.18

Топ-3 зачета внедорожников:

1. Карлос Сайнс-старший (Испания, Мини) – 15:12.12

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, Тойота) +3.03

3. Стефан Петерансель (Франция, Мини) +11.42

Топ-3 четвертого этапа в зачете мотоциклов:

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, КТМ) – 4:24.40

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, Хонда) +0.11

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, Хонда) +0.46

Топ-3 четвертого этапа в зачете грузовиков:

1. Антон Шибалов (КАМАЗ) 4:15.43

2. Андрей Каргинов (КАМАЗ) +2.41

3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +9.05

Топ-3 зачета грузовиков:

1. Андрей Каргинов (КАМАЗ) 11:54.43

2. Сергей Вязович (МАЗ) +10.43

3. Антон Шибалов (КАМАЗ) +15.02

Топ-3 зачета мотоциклов:

1. Рикки Брабек (США, Хонда) – 15:06.43

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, Хонда) +2.30

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, Хонда) +8.31

Топ-3 четвертого этапа в зачете квадроциклов:

1. Игнасио Касале (Чили, Ямаха) – 5:22.42

2. Джованни Энрико (Чили, Ямаха) +1.24

3. Симон Витсе (Франция, Ямаха) +3.22

Топ-3 зачета квадроциклов:

1. Игнасио Касале (Чили, Ямаха) – 19:00.47

2. Джованни Энрико (Чили, Ямаха) +21.03

3. Симон Витсе (Франция, Ямаха) +30.50

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В статье: Дакар
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