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Компания Netflix покажет второй сезон сериала о Формуле-1

Автоспорт
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Презентация состоится 28 февраля

Компания Netflix покажет второй сезон сериала о Формуле-1
Новина українською

28 февраля 2020 года компания Netflix презентует новый сезон сериала о Формуле-1, сообщает официальный сайт платформы.

Это уже будет второй сезон соответствующего проекта. В минувшем году в документальном фильме от Netflix не были представлены материалы о "Феррари" и "Мерседесе", которые не проявили заинтересованности в участии в съёмках. В этот раз зрители увидят материалы обо всех участниках чемпионата.

Во втором сезоне в сериале планируют осветить лучшие и самые интересные моменты чемпионата в 2019 году. Также продюсеры покажут те эпизоды, которые традиционно остаются за кулисами.

Напомним, новый сезон Формулы-1 стартует 13 марта. Гран-при Австралии пройдёт на автодроме "Альберт-Парк" с 13 по 15 марта.

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