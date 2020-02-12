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Рено показала фото нового болида
Сам он будет представлен в Барселоне
Команда "Рено" показала первые изображения новой машины, на которой будет выступать в сезоне-2020. Сама машина пока не готова и будет показана публике только в первый день предсезонных тестов в Барселоне.
Также в "Рено" пока используют временную ливрею для тестов.
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