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Рено показала фото нового болида

Автоспорт
(1 голосов)

Сам он будет представлен в Барселоне

Рено показала фото нового болида
Новина українською

Команда "Рено" показала первые изображения новой машины, на которой будет выступать в сезоне-2020. Сама машина пока не готова и будет показана публике только в первый день предсезонных тестов в Барселоне.

Также в "Рено" пока используют временную ливрею для тестов.

Рено показала фото нового болида - изображение 1

Рено показала фото нового болида - изображение 2

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В статье: Renault
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