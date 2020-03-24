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В Формуле-1 введут новые ограничения

Автоспорт
(1 голосов)

Запрещена работа в аэродинамической трубе с машинами нового поколения

В Формуле-1 введут новые ограничения
Новина українською

На последней видеоконференции между главами команд, ФИА и руководителями Формулы-1 решено не только на сезон отложить переход на новый регламент, но и запретить работу в аэродинамической трубе с машинами 2022 года. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Работа в аэродинамической трубе с машинами нового поколения официально запрещена до февраля 2021 года. Это сделано для предотвращения дорогостоящей параллельной разработки двух машин. Кроме того все команды согласились на омологацию текущего шасси до конца 2021 года.

Сейчас инженеры обдумывают, какие ещё компоненты можно будет заморозить до конца следующего года. Речь идёт о коробке передач, колёсных опорах, частях подвески и, возможно, радиаторах. Система охлаждения вызывает отдельные вопросы, так как при разработке силовых установок она также модернизируется. Если команды договорятся, то доработка моторов может быть заморожена.

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В статье: формула-1
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