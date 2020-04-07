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Сезон в MotoGP стартует не раньше 21 июня

Автоспорт
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С таким заявлением выступила пресс-служба гонок

Сезон в MotoGP стартует не раньше 21 июня
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Пресс-служба MotoGP опубликовала официальное заявление, в котором сообщается о переносе Гран-при Италии и Каталонии на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Гонка в Муджелло должна была пройти 31 мая, а в Барселоне — 7 июня.

"В постоянно меняющейся ситуации новую дату этих Гран-при, как и отложенных этапов в Хересе и Ле-Мане, не представляется возможным объявить. Пересмотренный календарь будет опубликован в ближайшее время", — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, первым этапом сезона на текущий момент значится Гран-при Германии. Гонка запланирована на 21 июня.

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В статье: motogp
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