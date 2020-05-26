Немца выгнали из автоспорта за обман в виртуальной гонке

Гонщик Ауди-Абт Даниэль Абт так хотел избавиться от статуса неудачника, что в виртуальной гонке чемпионата Формулы-Е посадил вместо себя профессионального кибер-гонщика. Обман вскрылся – Абта вычислили по нестандартной манере вождения и другим деталям.

Теперь же стало известно, что хитрый немец помимо штрафа в 10 тысяч долларов лишился места в гоночной команде. В Ауди не потерпели обмана и отказались от сотрудничества с пилотом, который вредит имиджу бренда.

Даниэль Абт считается одним из ветеранов Формулы-Е. С 2014 года немец не пропустил ни одного заезда гонок на электромобилях.