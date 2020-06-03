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Алонсо может стать боссом команды Формулы-1
Испанца настойчиво зовут в Рено.
Портал F1-insider поделился подробностями переговоров Фернандо Алонсо с Рено.
Согласно источнику, двукратный чемпион мира обсуждает с французами двухлетний контракт. После завершения карьеры в 2023 году Алонсо пересядет из гоночного болида в кресло босса Рено.
Повлиять на перспективы Алонсо в Рено может только пилот Феррари Себастьян Феттель, который по окончанию сезона 2020 года уступит свое место в Скудерии в пользу испанца Карлоса Сайнса. Если Феттель подпишет контракт с Рено, то камбэк Алонсо в Формулу-1 не состоится.
Фернандо Алонсо два титула в Формуле-1 выиграл именно с Рено. В своем последнем сезоне в чемпионате испанец выступал в Макларене.