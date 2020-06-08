Билл Гейтс откроет Гран-при Формулы-1 в Австрии

Основатель компании Microsoft миллиардер и филантроп Билл Гейтс станет почётным гостем на Гран-при Австрии Формулы, ему доверят открыть стартовый этап сезона-2020, утверждает GrandPx.

Отмечается, что американского магната на этап, который должен пройти без зрителей, пригласил лично владелец "Ред Булл" миллиардер Дитрих Матешиц. Советник австрийской команды по автоспорту Хельмут Марко не стал комментировать эту информацию.

"Это не моя роль. Я просто позаботился о том, чтобы миссия по запуску Формулы-1 в Шпильберге была успешно выполнена. Всё остальное будет объявлено Projekt Spielberg и "Ред Булл", — отметил специалист.