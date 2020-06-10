Шумахеру сделают новую операцию

Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер должен перенести очередную операцию.

Специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Филипп Менаше, который в прошлом году лечил легенду Формулы-1, собирается провести очередной раунд трансфузии (пересадки) клеток сердца. Он рассказал: "Цель состоит в том, чтобы восстановить нервную систему Михаэля".

По словам нейрохирурга Николя Аччиари, бывший гонщик Ferrari и Mercedes страдает атрофией мышц и остеопорозом: "За последние 20 лет наука достигла огромных успехов в области лечения стволовыми клетками. Но это не меняет того факта, что мы все еще мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты это лечение принесет".

51-летний Шумахер получил серьезные травмы головного мозга во время падения на лыжах в конце 2013 года.