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Пилот Уильямс стал чемпионом виртуальной Формулы-1
Джордж Расселл – лучший в виртуальных гонках.
Гонщик Уильямса выиграл общий зачет чемпионата еще до старта заключительной гонки в Канаде, поскольку его единственный конкурент Шарль Леклер из Феррари параллельно выступал в виртуальной гонке 24 часа Ле-Мана.
На Гран-при Канады Расселл доминировал от старта и до финиша. Четвертую победу подряд британец оформил без сопротивления со стороны преследователей. Потревожить лидера мог только Александр Элбон, но штраф за несоблюдение пределов трассы окончательно убил интригу в гонке.
No surprise who the winner is ????@GeorgeRussell63 is followed across the line by @Alex_Albon and @EstebanGtz for our final #VirtualGP podium ????#RaceAtHome pic.twitter.com/7rqW4n8ESv— Formula 1 (@F1) June 14, 2020
Обладателем виртуального Кубка конструкторов стал Уильямс. Британцы на 39 очков опередили Мерседес. Топ-3 замкнула Феррари.