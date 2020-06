Пилот Уильямс стал чемпионом виртуальной Формулы-1

Гонщик Уильямса выиграл общий зачет чемпионата еще до старта заключительной гонки в Канаде, поскольку его единственный конкурент Шарль Леклер из Феррари параллельно выступал в виртуальной гонке 24 часа Ле-Мана.

На Гран-при Канады Расселл доминировал от старта и до финиша. Четвертую победу подряд британец оформил без сопротивления со стороны преследователей. Потревожить лидера мог только Александр Элбон, но штраф за несоблюдение пределов трассы окончательно убил интригу в гонке.

No surprise who the winner is ????@GeorgeRussell63 is followed across the line by @Alex_Albon and @EstebanGtz for our final #VirtualGP podium ????#RaceAtHome pic.twitter.com/7rqW4n8ESv