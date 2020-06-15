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Пилот Уильямс стал чемпионом виртуальной Формулы-1

Автоспорт
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Джордж Расселл – лучший в виртуальных гонках.

Пилот Уильямс стал чемпионом виртуальной Формулы-1
Новина українською

Гонщик Уильямса выиграл общий зачет чемпионата еще до старта заключительной гонки в Канаде, поскольку его единственный конкурент Шарль Леклер из Феррари параллельно выступал в виртуальной гонке 24 часа Ле-Мана.

На Гран-при Канады Расселл доминировал от старта и до финиша. Четвертую победу подряд британец оформил без сопротивления со стороны преследователей. Потревожить лидера мог только Александр Элбон, но штраф за несоблюдение пределов трассы окончательно убил интригу в гонке.

Обладателем виртуального Кубка конструкторов стал Уильямс. Британцы на 39 очков опередили Мерседес. Топ-3 замкнула Феррари.

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В статье: формула-1 Джордж Расселл
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