Пилот Уильямс стал чемпионом виртуальной Формулы-1

Гонщик Уильямса выиграл общий зачет чемпионата еще до старта заключительной гонки в Канаде, поскольку его единственный конкурент Шарль Леклер из Феррари параллельно выступал в виртуальной гонке 24 часа Ле-Мана.

На Гран-при Канады Расселл доминировал от старта и до финиша. Четвертую победу подряд британец оформил без сопротивления со стороны преследователей. Потревожить лидера мог только Александр Элбон, но штраф за несоблюдение пределов трассы окончательно убил интригу в гонке.

Обладателем виртуального Кубка конструкторов стал Уильямс. Британцы на 39 очков опередили Мерседес. Топ-3 замкнула Феррари.