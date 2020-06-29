Резкий шаг: В Мерседес изменят цвет болидов, чтобы показать борьбу против расизма

Руководство команды "Мерседес" Формулы-1 решило в корне изменить цвет болидов, на которых пилоты отстаивают честь эмблемы.

Так, команда представила черную ливрею в знак борьбы против расизма. Также будет изменен цвет комбинезонов пилотов на черный. Еще некоторые коррективы внесут в дизайн шлемов.

Напомним, что ранее WTA сообщали о проведении турнира в Праге.