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Резкий шаг: В Мерседес изменят цвет болидов, чтобы показать борьбу против расизма

Автоспорт
(1 голосов)

Громкое заявление

Резкий шаг: В Мерседес изменят цвет болидов, чтобы показать борьбу против расизма
UA-Футбол
Новина українською

Руководство команды "Мерседес" Формулы-1 решило в корне изменить цвет болидов, на которых пилоты отстаивают честь эмблемы.

Так, команда представила черную ливрею в знак борьбы против расизма. Также будет изменен цвет комбинезонов пилотов на черный. Еще некоторые коррективы внесут в дизайн шлемов.

Напомним, что ранее WTA сообщали о проведении турнира в Праге.

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В статье: формула-1 Мерседес
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