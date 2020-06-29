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Резкий шаг: В Мерседес изменят цвет болидов, чтобы показать борьбу против расизма
Громкое заявление
Руководство команды "Мерседес" Формулы-1 решило в корне изменить цвет болидов, на которых пилоты отстаивают честь эмблемы.
Так, команда представила черную ливрею в знак борьбы против расизма. Также будет изменен цвет комбинезонов пилотов на черный. Еще некоторые коррективы внесут в дизайн шлемов.
Напомним, что ранее WTA сообщали о проведении турнира в Праге.
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