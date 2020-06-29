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Грунтовый турнир WTA состоится в августе в чешской Праге, на нем будут присутствовать зрители

Теннис
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Сезон возобновляется

Грунтовый турнир WTA состоится в августе в чешской Праге, на нем будут присутствовать зрители
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10 августа в столице Чехии, городе Прага состоится новый грунтовый турнир WTA. Его старт был запланирован еще на апрель, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на неопределенный срок.

Отмечается, что зрители смогут посетить соревнования. Так, приблизительная цифра людей, которые смогут прийти на матчи составляет 2000 человек. Продажа билетов начнется в июле.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская рассказала о планах на будущее, а Екатерина Завацкая прокомментировала участие в Открытом чемпионате США.

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В статье: WTA
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