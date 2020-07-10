Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валтери Боттас: Команда еще изучает ситуацию, но мне кажется, что мы добились прогресса
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас прокомментировал тренировочные заезды Гран-при Штирии и рассказал о готовности команды к соревнованиям. Его слова цитирует GP Blog:
"Практики получились очень полезными. В первой практике мы главным образом были заняты проверкой того, удалось ли нам решить проблемы с надежностью машины, с которыми команда столкнулась в предыдущей гонке. Команда еще изучает ситуацию, но мне кажется, что мы добились прогресса. Это хорошие новости", - рассказал он.
Напомним, что ранее в Формуле-1 отчитались о результатах тестов на COVID-19.
Новости по теме
- 19:24 Весь спорт Ноль положительных: В Формуле-1 доложили об отсутствии больных COVID-19
- 19:50 Весь спорт Андре Розье о Деревянченко: Я хочу, чтобы этот молодой человек стал чемпионом мира
- 18:45 Весь спорт Владимир Кличко: Неудача - это идеальный способ получить различные точки зрения, открыть новые двери и учиться на ошибках