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Валтери Боттас: Команда еще изучает ситуацию, но мне кажется, что мы добились прогресса

Автоспорт
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Комментарий пилота

Валтери Боттас: Команда еще изучает ситуацию, но мне кажется, что мы добились прогресса
UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас прокомментировал тренировочные заезды Гран-при Штирии и рассказал о готовности команды к соревнованиям. Его слова цитирует GP Blog:

"Практики получились очень полезными. В первой практике мы главным образом были заняты проверкой того, удалось ли нам решить проблемы с надежностью машины, с которыми команда столкнулась в предыдущей гонке. Команда еще изучает ситуацию, но мне кажется, что мы добились прогресса. Это хорошие новости", - рассказал он.

Напомним, что ранее в Формуле-1 отчитались о результатах тестов на COVID-19.

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В статье: формула-1 Валттери Боттас
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