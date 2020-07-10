Валтери Боттас: Команда еще изучает ситуацию, но мне кажется, что мы добились прогресса

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас прокомментировал тренировочные заезды Гран-при Штирии и рассказал о готовности команды к соревнованиям. Его слова цитирует GP Blog:

"Практики получились очень полезными. В первой практике мы главным образом были заняты проверкой того, удалось ли нам решить проблемы с надежностью машины, с которыми команда столкнулась в предыдущей гонке. Команда еще изучает ситуацию, но мне кажется, что мы добились прогресса. Это хорошие новости", - рассказал он.

Напомним, что ранее в Формуле-1 отчитались о результатах тестов на COVID-19.