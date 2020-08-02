Льюис Хэмилтон: Квалификация не была легкой, баланс болида был нестабильным

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты Квалификации очередного этапа Гран-при Великобритании. Его слова цитирует Motosport:

"На самом деле квалификация не была легкой. Баланс болида был нестабильным, я испытывал затруднения, а разворот во втором сегменте стал первым за долгое время. Я постарался собраться и привести себя в порядок. Перевернуть ситуацию было сложнее, потому что я знал, что Валттери улучшает время круг за кругом. Я подошел к третьему сегменту со свежей головой и проехал эти два круга - отличные ощущения.

Валттери атаковал весь уик-энд и был очень быстр. После первой попытки мое преимущество составляло полторы десятых, но я знал, что он добавит на втором круге, так что давление присутствовало, нужно было ускоряться.

Такое выступление - это нечто невероятное. Сильверстоун - один из лучших треков в мире, особенно когда ветер и температуры соответствующие, как сегодня. Команда выполнила выдающуюся работу, я невероятно ей благодарен. Мы продолжаем понемногу двигаться вперед и не довольствуемся тем, что имеем, а по-прежнему раздвигаем границы" - сказал он.

Результаты квалификации Гран-при Великобритании вы можете посмотреть здесь .