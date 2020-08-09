Формула-1. Онлайн-трансляция основной гонки Гран-при 70-летия, прямая видео трансляция

Сегодня, 9 августа состоится главная гонка шестого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при 70-летия. В 16:10 по Киеву на старт выйдут 20 пилотов.

Результаты квалификационных заездов.

Результаты Практики 3.

Вашему вниманию прямая видео трансляция гонки Формулы-1 Гран-при 70-летия:

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