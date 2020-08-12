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Рейсинг Пойнт подала апелляцию на решение ФИА

Автоспорт
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Речь идет о легальности их болида Формулы-1

Рейсинг Пойнт подала апелляцию на решение ФИА
Новина українською

Команда Формулы-1 "Рейсинг Пойнт" уведомила ФИА, что обжалует решение Международной автомобильной федерации относительно легальности их болида Формулы-1, в частности воздуховодов тормозов, сообщает официальный сайт Формулы-1. Команда заявила о намерении подать протест ещё перед квалификацией Гран-при 70-летия, после чего у них было 96 часов на то, чтобы подтвердить апелляцию. Дело передано в Международный апелляционный суд ФИА, дата рассмотрения которого будет определена.

Напомним, в канун Гран-при 70-летия руководство ФИА частично удовлетворило протест, поданный "Рено". На "Рейсинг Пойнт" наложили штраф — 15 очков и € 400 тыс. за использование тормозных воздуховодов, по факту спроектированных инженерами "Мерседеса".

Протест на это решение намеревались подавать в "Феррари", "Макларене", "Рено" и "Уильямсе". Итальянская команда уже обратилась с официальной жалобой на вердикт ФИА, "Уильямс" и "Макларен" приняли решение не подавать протест.

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В статье: Рейсинг Поинт
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