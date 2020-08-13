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Феттель прокомментировал возможный переход в Формулу-Е

Автоспорт
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Себастьян даже не думал об этом

Феттель прокомментировал возможный переход в Формулу-Е
Новина українською

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель признался, что не понимает реакции СМИ и болельщиков на небольшие жесты, которыми он обменивается с представителями других команд в паддоке. Немец также прокомментировал предположения о том, что может перейти в Формулу-Е.

"Люди поднимают слишком большой шум из подобных моментов. Не знаю, что в этом интересного. Всегда одно и то же — стоит мне помахать Лоуренсу Строллу или Кристиану Хорнеру в паддоке, новость сразу оказывается на первых полосах. Я не первый раз сел в машину Отмара, но раньше это никого не интересовало. И нет, я не рассматриваю никаких вариантов вне Формулы-1", — приводит слова Феттеля GPBlog со ссылкой на Auto Hebdo.

Напомним, после того как Феттель покинул трассу "Сильверстоун" в компании Отмара Зафнауэра, многие посчитали это явным свидетельством того, что четырёхкратный чемпион мира может заключить контракт с "Рейсинг Пойнт".

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В статье: Себастьян Феттель
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