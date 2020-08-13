Хэмилтон: Нас всегда пытаются замедлить, но не думаю, что они получат желаемый результат

Пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас прокомментировали информацию о запрете квалификационных режимов моторов с 2021 года.

"Решение о запрете квалификационных режимов мотора не стало для нас большой неожиданностью, нас всегда пытаются замедлить. Но огромных изменений не случится, так что для нас этот запрет не станет проблемой. Мы не потеряем больше конкурентов. Команда отлично работает над двигателем, я не думаю, что в итоге они получат тот результат, который они хотят. Всё в полном порядке", — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.

"Пока сложно сказать, сколько выиграют другие мотористы. Мы не впадаем в панику. Если будут поправки, то они станут одинаковыми для всех. У каждой команды есть свои режимы, вопрос в том, насколько они готовы идти на риск износа силовой установки. То же самое и у нас. В гонке похожая ситуация, пилот должен рассуждать стратегически, когда переключает режимы двигателя. Если у нас будет один режим, то обгонов станет меньше. Но решать, конечно, не нам", — добавил Валттери Боттас.