В Renault заявили об изменении названия команды

Команда Формулы-1 "Renault" с начала 2021 будет носить новое название - "Alpine". Об этом сообщается на их официальной странице в Твиттер.

???? Alpine F1 Team enters Formula 1 ????



Starting from the 2021 season, Groupe Renault’s team becomes Alpine F1 Team, equipped with a Renault E-TECH hybrid engine.



