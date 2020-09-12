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Формула-1. Боттас побеждает в последней тренировке Гран-при Италии
Результаты последнего тренировочного заезда
Сегодня, 12 сентября состоялся последний тренировочный заезд (Практика 3) Italian Grand Prix 2. Победу в нем одержал пилот "Мерседес" Валтерри Боттас.
Результаты Практики 3:
Напомним, что сегодня состоятся квалификационные заезды Italian Grand Prix 2. Начало - в 16:00 по Киеву.
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