  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1. Боттас побеждает в последней тренировке Гран-при Италии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1. Боттас побеждает в последней тренировке Гран-при Италии

Автоспорт
(1 голосов)

Результаты последнего тренировочного заезда

Формула-1. Боттас побеждает в последней тренировке Гран-при Италии
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 сентября состоялся последний тренировочный заезд (Практика 3) Italian Grand Prix 2. Победу в нем одержал пилот "Мерседес" Валтерри Боттас.

Результаты Практики 3:

Формула-1. Боттас побеждает в последней тренировке Гран-при Италии - изображение 1

Напомним, что сегодня состоятся квалификационные заезды Italian Grand Prix 2. Начало - в 16:00 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Валттери Боттас Гран-при Италии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...