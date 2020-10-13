Гасли ведет переговоры с Рено

Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли ведёт переговоры с "Рено", сообщает издание Blick. В Энстоуне француз может заменить соотечественника Эстебана Окона. Таким образом, Пьер может стать напарником Фернандо Алонсо, который присоединится к "Рено" в следующем сезоне.

Тот же источник подчёркивает, что в случае дальнейших провалов от Александера Албона, руководство "Ред Булл" переведёт его в "Альфа Таури", где тот станет напарником Юки Цуноды. Таким образом, в издании также косвенно подтвердили, что Даниил Квят в следующем сезоне потеряет место в Фаэнце.

Гасли проводит самый успешный сезон в карьере. На Гран-при Италии он завоевал первую победу. После 11-ти этапов чемпионата мира Пьер занимает 10-е место, имея в активе 53 балла.