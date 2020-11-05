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Гран-при Саудовской Аравии в 2021 году состоится

Автоспорт
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Уже утвержден календарь

Гран-при Саудовской Аравии в 2021 году состоится
Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 объявила, что в 2021 году в календарь чемпионата мира войдёт Гран-при Саудовской Аравии. Его проведение запланировано на городской трассе в городе Джидда. Гонка пройдёт при искусственном освещении.

Ранее сообщалось, что организаторы из Саудовской Аравии планировали провести на этой трассе всего одну гонку, после чего этап должен был официально переместиться на новый стационарный автодром, который специально планировали построить на территории развлекательного комплекса Qiddiya. Стоимость объекта оценивалась в несколько миллиардов фунтов стерлингов. Однако из-за пандемии сроки строительства были сдвинуты, и теперь дата завершения проекта неизвестна. Таким образом, городская трасса в Джидде, скорее всего, примет не один Гран-при.

Предполагается, что Гран-при Саудовской Аравии заменит в календаре сезона-2021 Гран-при Бразилии и состоится в конце сезона.

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В статье: Гран-при Саудовской Аравии
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