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Формула-1. Ферстаппен побеждает в последний Практике Гран-при Турции

Автоспорт
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Результаты тренировочного заезда

Формула-1. Ферстаппен побеждает в последний Практике Гран-при Турции
UA-Футбол
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Сегодня, 14 ноября состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 Гран-при Турции.

Победу в гонке одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторым финишировал представитель "Феррари" Шарль Леклерк (+0,945), а ТОП № замкнул еще один знаменосец "Ред-Булл" Александр Альбон (+1,574).

Результаты Практики 3 Гран-при Турции:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в последний Практике Гран-при Турции - изображение 1
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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Турции
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