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Формула-1. Ферстаппен побеждает в последний Практике Гран-при Турции
Результаты тренировочного заезда
Сегодня, 14 ноября состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 Гран-при Турции.
Победу в гонке одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторым финишировал представитель "Феррари" Шарль Леклерк (+0,945), а ТОП № замкнул еще один знаменосец "Ред-Булл" Александр Альбон (+1,574).
Результаты Практики 3 Гран-при Турции:
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