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Французский пилот обратился к болельщикам после страшной аварии в Бахрейне
Ромен Грожан родился в рубашке
Накануне гонщик Хаас Ромен Грожан на первом круге Гран-при Бахрейна на скорости 221 км/час врезался в защитный барьер – в результате столкновения болид Грожана взорвался и разлетелся на части, а сам пилот несколько секунд находился в огненном шаре.
Теперь же команда Хаас в Твиттере опубликовала его обращение к болельщикам:
An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery ???? pic.twitter.com/njnjjH4GBi— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020
«Хочу сказать, что со мной все в порядке. Спасибо за поддержку.
Я был против Halo, но теперь я рад, что она появилась в Формуле-1. Если бы не эта система, я мог бы не разговаривать сейчас с вами», - сказал Грожан.
Ромена Грожана во вторник должны выписать из госпиталя. Француз не выступит на Гран-при Сахира – в Хаас уже подтвердили, что его место в команде временно займет Пьетро Фиттипальди.
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