Французский пилот обратился к болельщикам после страшной аварии в Бахрейне

Накануне гонщик Хаас Ромен Грожан на первом круге Гран-при Бахрейна на скорости 221 км/час врезался в защитный барьер – в результате столкновения болид Грожана взорвался и разлетелся на части, а сам пилот несколько секунд находился в огненном шаре.

Теперь же команда Хаас в Твиттере опубликовала его обращение к болельщикам:

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery ???? pic.twitter.com/njnjjH4GBi