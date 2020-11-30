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Французский пилот обратился к болельщикам после страшной аварии в Бахрейне

Автоспорт
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Ромен Грожан родился в рубашке

Французский пилот обратился к болельщикам после страшной аварии в Бахрейне
Новина українською

Накануне гонщик Хаас Ромен Грожан на первом круге Гран-при Бахрейна на скорости 221 км/час врезался в защитный барьер – в результате столкновения болид Грожана взорвался и разлетелся на части, а сам пилот несколько секунд находился в огненном шаре.

Теперь же команда Хаас в Твиттере опубликовала его обращение к болельщикам:

«Хочу сказать, что со мной все в порядке. Спасибо за поддержку.

Я был против Halo, но теперь я рад, что она появилась в Формуле-1. Если бы не эта система, я мог бы не разговаривать сейчас с вами», - сказал Грожан.

Ромена Грожана во вторник должны выписать из госпиталя. Француз не выступит на Гран-при Сахира – в Хаас уже подтвердили, что его место в команде временно займет Пьетро Фиттипальди.

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В статье: формула-1 Ромен Грожан
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