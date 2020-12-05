  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1. Ферстаппен победил в последний Практике Гран-при Сахира
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1. Ферстаппен победил в последний Практике Гран-при Сахира

Автоспорт
(1 голосов)

Результаты Практики 3

Формула-1. Ферстаппен победил в последний Практике Гран-при Сахира
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 декабря состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 сезона 2020/2021 Гран-при Сахира.

Победу одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, второе место у представителя "Мерседес" Валтери Боттаса (+0,206), а ТОП 3 замкнул гонщик "AlphaTauri" Пьер Газли (+0,363).

Вашему вниманию результаты Практики 3 Гран-при Сахира:

Формула-1. Ферстаппен победил в последний Практике Гран-при Сахира - изображение 1

Напомним, что сегодня также состоятся квалификационные заезды. Начало - в 19:00 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Бахрейна
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...