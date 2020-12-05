Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Ферстаппен победил в последний Практике Гран-при Сахира
Результаты Практики 3
Сегодня, 5 декабря состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 сезона 2020/2021 Гран-при Сахира.
Победу одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, второе место у представителя "Мерседес" Валтери Боттаса (+0,206), а ТОП 3 замкнул гонщик "AlphaTauri" Пьер Газли (+0,363).
Вашему вниманию результаты Практики 3 Гран-при Сахира:
Напомним, что сегодня также состоятся квалификационные заезды. Начало - в 19:00 по Киеву.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Шахтёр - Минай. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Вспышка COVID в клубе УПЛ, планы Денисова, стадион Марадона. Главные новости за 4 декабря
- У Хэмилтона коронавирус. Он не выступит на следующем этапе Формулы-1
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...