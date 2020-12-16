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Алонсо – быстрейший гонщик на тестах в Абу-Даби
Хороший сигнал для фанатов испанца
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо за рулем Рено возглавил протокол «молодежных» тестов в Абу-Даби. Испанец проехал 105 кругов и показал в своей лучшей попытке 1:36.333, оставив позади двух пилотов Мерседеса.
Что интересно, Алонсо на тестах был немного быстрее пилота Рено Эстебана Окона в квалификации Гран-при Абу-Даби.
Test day ✅.— Fernando Alonso (@alo_oficial) December 15, 2020
Fue bonito encender la mecha de la competitividad finalmente con un test colectivo. Primera toma de contacto también con ingenieros, mecánicos y personal de carreras de @RenaultF1Team . Seguimos trabajando. ???? #f1 #RSspirit #abudhabi pic.twitter.com/yG4PuvFudO
Официальное возвращение Фернандо Алонсо в Формулу-1 состоится 21 марта 2021 года на Гран-при Австралии в Мельбурне.
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