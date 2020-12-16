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Алонсо – быстрейший гонщик на тестах в Абу-Даби

Автоспорт
(1 голосов)

Хороший сигнал для фанатов испанца

Алонсо – быстрейший гонщик на тестах в Абу-Даби
Новина українською

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо за рулем Рено возглавил протокол «молодежных» тестов в Абу-Даби. Испанец проехал 105 кругов и показал в своей лучшей попытке 1:36.333, оставив позади двух пилотов Мерседеса.

Что интересно, Алонсо на тестах был немного быстрее пилота Рено Эстебана Окона в квалификации Гран-при Абу-Даби.

Официальное возвращение Фернандо Алонсо в Формулу-1 состоится 21 марта 2021 года на Гран-при Австралии в Мельбурне.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо
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