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Топ-10 обгонов сезона в Формуле-1. ВИДЕО
Самые эффектные маневры на высочайшей скорости
Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил десятку лучших обгонов сезона 2020 года.
На первом месте оказался пилот Мерседеса Джордж Расселл и его потрясающая атака на Валттери Боттаса на Гран-при Сахира в Бахрейне.
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