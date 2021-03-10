Бывший моторист Мерседеса отказался переходить в Ред Булл

Бывший главный моторист "Мерседеса" Энди Кауэлл отказался перейти в "Ред Булл", сообщает F1-Insider. По данным источника, "Ред Булл" был заинтересован в подписании специалиста, но он отклонил предложение.

52-летний Кауэлл планирует развивать собственный бизнес, связанный с экологичными технологиями будущего в автомобилестроении. В интервью Servus TV советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко фактически признал факт переговоров. Он сказал, что "Ред Булл" общался с "компетентными инженерами с целью привлечения их в проект".

В августе 2020 года сообщалось, что Кауэллом интересовалась и "Феррари". Итальянская команда хотела провести полную реорганизацию после фиаско прошлого сезона.