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Пьер Гасли показал новый шлем
Он будет красным
Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли показал новый дизайн шлема.
"Мы будем в красном в 2021 году. Рад показать вам мой новый дизайн шлема для этого сезона. Надеюсь, что вам он понравится так же, как и мне. До следующей пятницы! Вперёд!" — написал в своём "твиттере" Пьер Гасли.
We go red in 2021.????????????— PIERRE GASLY ???????? (@PierreGASLY) March 10, 2021
Happy to show you my new helmet design for this season. I hope you’ll like it as much as I do. Special thanks to @BsDesignsHelmet x @adripaviot. Out on track next Friday, lets goooo!! pic.twitter.com/ruVX6X9VkO
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