  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Пьер Гасли показал новый шлем
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пьер Гасли показал новый шлем

Автоспорт
(1 голосов)

Он будет красным

Пьер Гасли показал новый шлем

Новина українською

Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли показал новый дизайн шлема.

"Мы будем в красном в 2021 году. Рад показать вам мой новый дизайн шлема для этого сезона. Надеюсь, что вам он понравится так же, как и мне. До следующей пятницы! Вперёд!" — написал в своём "твиттере" Пьер Гасли.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пьер Гасли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...