Пьер Гасли показал новый шлем

Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли показал новый дизайн шлема.

"Мы будем в красном в 2021 году. Рад показать вам мой новый дизайн шлема для этого сезона. Надеюсь, что вам он понравится так же, как и мне. До следующей пятницы! Вперёд!" — написал в своём "твиттере" Пьер Гасли.

We go red in 2021.????????????

Happy to show you my new helmet design for this season. I hope you’ll like it as much as I do. Special thanks to @BsDesignsHelmet x @adripaviot. Out on track next Friday, lets goooo!! pic.twitter.com/ruVX6X9VkO