Пьер Гасли показал новый шлем

Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли показал новый дизайн шлема.

"Мы будем в красном в 2021 году. Рад показать вам мой новый дизайн шлема для этого сезона. Надеюсь, что вам он понравится так же, как и мне. До следующей пятницы! Вперёд!" — написал в своём "твиттере" Пьер Гасли.