Умерла знаменитая немецкая гонщица

На 52-м году жизни после длительной борьбы с раком скончалась Сабина Шмиц – победительница двух 24-часовых гонок на легендарном немецком автодроме Нюрбургринг в 1996 и 1997 годах.

Сабина Шмиц добилась большой популярности и в сфере телевидения. С 2004 года немка была соведущей Джереми Кларксона во всемирно известном шоу Top Gear. Также она активно снималась и в других автомобильных проектах на немецком телевидении.