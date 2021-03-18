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Умерла знаменитая немецкая гонщица

Автоспорт
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Печальные новости из Германии

Умерла знаменитая немецкая гонщица

Фото: © Thomas Frey / dpa / Global Look Press

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На 52-м году жизни после длительной борьбы с раком скончалась Сабина Шмиц – победительница двух 24-часовых гонок на легендарном немецком автодроме Нюрбургринг в 1996 и 1997 годах.

Сабина Шмиц добилась большой популярности и в сфере телевидения. С 2004 года немка была соведущей Джереми Кларксона во всемирно известном шоу Top Gear. Также она активно снималась и в других автомобильных проектах на немецком телевидении.

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В статье: автоспорт
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