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Формула-1. Хэмилтон побеждает в гонке Гран-при Бахрейна, Ферстаппен второй
Результаты гонки Гран-при
Сегодня, 28 марта состоялась гонка Гран-при Бахрейна. Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, второе место занял представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,745), а ТОП 3 замкнул коллега по команде победителя Валтери Боттас (+37,383).
Результаты гонки Гран-при Бахрейна:
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