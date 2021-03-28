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Формула-1. Хэмилтон побеждает в гонке Гран-при Бахрейна, Ферстаппен второй

Автоспорт
(2 голосов)

Результаты гонки Гран-при

Формула-1. Хэмилтон побеждает в гонке Гран-при Бахрейна, Ферстаппен второй

UA-Футбол
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Сегодня, 28 марта состоялась гонка Гран-при Бахрейна. Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, второе место занял представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,745), а ТОП 3 замкнул коллега по команде победителя Валтери Боттас (+37,383).

Результаты гонки Гран-при Бахрейна:

Формула-1. Хэмилтон побеждает в гонке Гран-при Бахрейна, Ферстаппен второй - изображение 1

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Гран-при Бахрейна
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