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Боттас показал лучший результат во второй практике в Имоле
Валтери опередил Хэмилтона и Гасли
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время во второй свободной практике на Гран-при Эмилии-Романьи.
Второй результат показал его напарник Льюис Хэмилтон, третий — пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли.
Неудачной сессия стала для пилота "Феррари" Шарля Леклера — он потерял контроль над болидом в последнем повороте, машину занесло, и после проезда короткой гравийной зоны вылета автомобиль врезался в стену.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая свободная практика
1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1:15.551
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0.010
3. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0.078
4. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0.283
5. Шарль Леклер ("Феррари") +0.820
6. Серхио Перес ("Ред Булл") +0.860
7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0.868
8. Ландо Норрис ("Макларен") +0.934
9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +0.962
10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.186
11. Эстебан Окон ("Альпин") +1.266
12. Николас Латифи ("Уильямс") +1.272
13. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1.284
14. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.448
15. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1.541
16. Джордж Расселл ("Уильямс") +1.628
17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1.722
18. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1.730
19. Мик Шумахер ("Хаас") +1.799
20. Никита Мазепин ("Хаас") +2.306
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