Боттас показал лучший результат во второй практике в Имоле

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время во второй свободной практике на Гран-при Эмилии-Романьи.

Второй результат показал его напарник Льюис Хэмилтон, третий — пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли.

Неудачной сессия стала для пилота "Феррари" Шарля Леклера — он потерял контроль над болидом в последнем повороте, машину занесло, и после проезда короткой гравийной зоны вылета автомобиль врезался в стену.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая свободная практика

1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1:15.551

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0.010

3. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0.078

4. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0.283

5. Шарль Леклер ("Феррари") +0.820

6. Серхио Перес ("Ред Булл") +0.860

7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0.868

8. Ландо Норрис ("Макларен") +0.934

9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +0.962

10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.186

11. Эстебан Окон ("Альпин") +1.266

12. Николас Латифи ("Уильямс") +1.272

13. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1.284

14. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.448

15. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1.541

16. Джордж Расселл ("Уильямс") +1.628

17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1.722

18. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1.730

19. Мик Шумахер ("Хаас") +1.799

20. Никита Мазепин ("Хаас") +2.306