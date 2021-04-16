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Боттас показал лучший результат во второй практике в Имоле

Автоспорт
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Валтери опередил Хэмилтона и Гасли

Боттас показал лучший результат во второй практике в Имоле

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Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время во второй свободной практике на Гран-при Эмилии-Романьи.

Второй результат показал его напарник Льюис Хэмилтон, третий — пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли.

Неудачной сессия стала для пилота "Феррари" Шарля Леклера — он потерял контроль над болидом в последнем повороте, машину занесло, и после проезда короткой гравийной зоны вылета автомобиль врезался в стену.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая свободная практика

1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1:15.551
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0.010
3. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0.078
4. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0.283
5. Шарль Леклер ("Феррари") +0.820
6. Серхио Перес ("Ред Булл") +0.860
7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0.868
8. Ландо Норрис ("Макларен") +0.934
9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +0.962
10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.186
11. Эстебан Окон ("Альпин") +1.266
12. Николас Латифи ("Уильямс") +1.272
13. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1.284
14. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.448
15. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1.541
16. Джордж Расселл ("Уильямс") +1.628
17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1.722
18. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1.730
19. Мик Шумахер ("Хаас") +1.799
20. Никита Мазепин ("Хаас") +2.306

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В статье: Мерседес Валттери Боттас
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