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Льюис Хэмилтон: Должен быть тяжелый разговор с моими инженерами
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификационных гонок Гран-при Монако (4 итоговая позиция). Его слова цитирует GPfans.com:
"Предстоит тяжелый разговор с моими инженерами - сегодня или, может, после уик-энда, потому что есть вещи, которые нужно было сделать, однако они не были сделаны. Мы вынесем выводы и к следующей гонке станем сильнее.
С моей точки зрения, это результат, который разочаровывает. Но что есть, то есть. Я не могу слишком распространять информацию. Не хочу критиковать команду - только за закрытыми дверями. Мы должны работать усерднее" - сказал он.
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