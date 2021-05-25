В Формуле-1 показали, что случилось с колесом на машине Боттаса на Гран-при Монако

На странице Формулы-1 в "Твиттере" было опубликовано видео, на котором крупным планом показывается, что произошло с колесом на машине пилота "Мерседеса" Валттери Боттаса во время неудачного пит-стопа на Гран-при Монако.

Напомним, финн заехал на пит-стоп, и механики команды не сумели поменять ему одно из передних колёс.