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Гран-при Сингапура отменен
Заменить этап в Сингапуре может Гран-при Турции
Гран-при Сингапура Формулы-1 отменён, пишет BBC. Решение принято в связи с ограничительными мерами по въезду в страну, которые действуют в связи с попытками предотвращения распространения коронавируса.
Заменить этап в Сингапуре может Гран-при Турции, Гран-при Китая или вторая гонка Ф-1 в Остине (штат Техас, США). При этом стоит отметить, что Гран-при Турции в нынешнем сезоне уже успели однажды отменить.
Напомним, что Гран-при Сингапура должен был пройти 1-3 октября.
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