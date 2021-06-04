Гран-при Сингапура отменен

Гран-при Сингапура Формулы-1 отменён, пишет BBC. Решение принято в связи с ограничительными мерами по въезду в страну, которые действуют в связи с попытками предотвращения распространения коронавируса.

Заменить этап в Сингапуре может Гран-при Турции, Гран-при Китая или вторая гонка Ф-1 в Остине (штат Техас, США). При этом стоит отметить, что Гран-при Турции в нынешнем сезоне уже успели однажды отменить.

Напомним, что Гран-при Сингапура должен был пройти 1-3 октября.