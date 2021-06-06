Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Азербайджана

Сегодня, 6 июня состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Вашему вниманию стартовый порядок заезда:

Напомним, что гонка начнется в 15:00 по киевскому времени. За результатами гонки вы можете наблюдать на нашем сайте.