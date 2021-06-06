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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Азербайджана
Сегодня состоится гонка
Mercedes-AMG F1
Сегодня, 6 июня состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Вашему вниманию стартовый порядок заезда:
Напомним, что гонка начнется в 15:00 по киевскому времени. За результатами гонки вы можете наблюдать на нашем сайте.
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