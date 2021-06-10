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Ферстаппен остался лучшим пилотом сезона в Формуле-1, несмотря на сход в Баку

Автоспорт
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Обновленный Power Ranking сезона в Формуле-1

Ферстаппен остался лучшим пилотом сезона в Формуле-1, несмотря на сход в Баку

Новина українською

По итогам Гран-при Азербайджана в Баку лучшим гонщиком уик-энда эксперты официального сайта Формулы-1 признали пилота AlphaTauri Пьера Гасли, который на последнем круге отстоял третье место в борьбе с гонщиком Феррари Шарлем Леклером.

Выступление Гасли в Баку эксперты оценили в 9,8 балла, а следом за французом расположились Себастьян Феттель на Астон Мартин (9,7) и лидер общего зачета Макс Ферстаппен из Ред Булл (9,0), который из-за проблем с покрышкой, будучи лидером, сошел с гонки за четыре круга до финиша.

По средним оценкам после Гран-при Азербайджана Ферстаппен сохранил лидерство в Power Ranking (9,0 балла). Следом за голландцем располагаются Ландо Норрис (Макларен, 8,6), Шарль Леклер (Феррари, 8,4), Льюис Хэмилтон (Мерседес, 8,1) и Пьер Гасли (AlphaTauri, 7,6).

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В статье: формула-1 Ред Булл Макс Ферстаппен
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