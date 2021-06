Ферстаппен остался лучшим пилотом сезона в Формуле-1, несмотря на сход в Баку

По итогам Гран-при Азербайджана в Баку лучшим гонщиком уик-энда эксперты официального сайта Формулы-1 признали пилота AlphaTauri Пьера Гасли, который на последнем круге отстоял третье место в борьбе с гонщиком Феррари Шарлем Леклером.

Выступление Гасли в Баку эксперты оценили в 9,8 балла, а следом за французом расположились Себастьян Феттель на Астон Мартин (9,7) и лидер общего зачета Макс Ферстаппен из Ред Булл (9,0), который из-за проблем с покрышкой, будучи лидером, сошел с гонки за четыре круга до финиша.

