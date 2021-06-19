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Фернандо Алонсо: Я доволен тем, как идут дела

Автоспорт
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Фернандо Алонсо: Я доволен тем, как идут дела

фото - essentiallysports.com

UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Альпин" Фернандо Алонсо рассказал о своих ощущениях после пропуска двух сезонов. Его слова цитирует GPFans.com:

"Ожидал ли я, что возникнут трудности? Видимо да. Если честно, не согласен с мнением, что я чувствую очень большие проблемы. Я три раза из шести проходил в третий сегмент, трижды или четырежды оказывался в очках - примерно на это я и рассчитывал, так что не знаю, чего ожидали люди от моего возвращения.

Я доволен тем, как идут дела. Конечно, необходимо извлекать максимум из болида, особенно по субботам, и пока ощущения от работы с шинами на первых кругах не особенно хороши. Мы по-прежнему добавляем, и я не вижу проблем, о которых люди говорят еженедельно" - сказал он.

Напомним, что Валентино Росси завершит карьеру в MotoGP.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо
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