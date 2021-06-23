  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. На 111-летие Альфа Ромео изменит цвет болида
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На 111-летие Альфа Ромео изменит цвет болида

Автоспорт
(1 голосов)

Презентация состоится 24 июня

На 111-летие Альфа Ромео изменит цвет болида

Новина українською

24 июня "Альфа Ромео" отметит своё 111-летие. В честь этого события болиды команды получат специальную раскраску, презентация которой состоится завтра, 24 июня. Об этом пишет RaceFans в "Твиттере".

Владельцы "Альфа Ромео" могут продать акции команды Формулы-1. По сведениям известного журналиста Джо Сейвуда, некий инвестиционный банк из Азии готов приобрести 60% акций команды. Стоимость актива составит порядка $ 750 млн. Сам Сейвуд, однако, полагает, что сделка вряд ли состоится. Отметим, что до сих пор нет никакой ясности в вопросе получения командой спонсорской помощи в 2022 году.

На состоявшемся в прошлые выходные Гран-при Франции пилоты "Альфа Ромео" Антонио Джовинацци и Кими Райкконен заняли 15-е и 17-е места соответственно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Альфа Ромео
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...