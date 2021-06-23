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На 111-летие Альфа Ромео изменит цвет болида
Презентация состоится 24 июня
24 июня "Альфа Ромео" отметит своё 111-летие. В честь этого события болиды команды получат специальную раскраску, презентация которой состоится завтра, 24 июня. Об этом пишет RaceFans в "Твиттере".
Владельцы "Альфа Ромео" могут продать акции команды Формулы-1. По сведениям известного журналиста Джо Сейвуда, некий инвестиционный банк из Азии готов приобрести 60% акций команды. Стоимость актива составит порядка $ 750 млн. Сам Сейвуд, однако, полагает, что сделка вряд ли состоится. Отметим, что до сих пор нет никакой ясности в вопросе получения командой спонсорской помощи в 2022 году.
На состоявшемся в прошлые выходные Гран-при Франции пилоты "Альфа Ромео" Антонио Джовинацци и Кими Райкконен заняли 15-е и 17-е места соответственно.
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