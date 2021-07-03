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Формула-1. Ферстаппен побеждает в третьей Практике Гран-при Австрии
Результаты Практики 3
фото - formula1.com
Сегодня, 3 июля состоялась Практика 3 очередного этапа Формулы-1 Гран-при Австрии. Вашему вниманию ее результаты:
В 16:00 стартуют квалификационные гонки. За их результатами вы сможете наблюдать на нашем сайте.
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