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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Австрии, Боттас - второй
Результаты гонки
фото - formula1.com
Сегодня, 4 июля состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Австрии. Победу в заезде одержал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, второй - представитель "Мерседес" Валтери Боттас (+17,973), а ТОП 3 замкнул гонщик "Макларен" Лендо Норрис (+20,019).
Результаты гонки Гран-при Австрии:
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