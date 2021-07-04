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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Австрии, Боттас - второй

Автоспорт
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Результаты гонки

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Австрии, Боттас - второй

фото - formula1.com

UA-Футбол
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Сегодня, 4 июля состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Австрии. Победу в заезде одержал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, второй - представитель "Мерседес" Валтери Боттас (+17,973), а ТОП 3 замкнул гонщик "Макларен" Лендо Норрис (+20,019).

Результаты гонки Гран-при Австрии:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Австрии, Боттас - второй - изображение 1

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Валттери Боттас Гран-при Австрии
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